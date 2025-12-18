Os acidentes de trânsito causaram um prejuízo de R$ 741,54 milhões aos cofres públicos no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, de dezembro de 2024 a novembro de 2025. Nesse período, a região registrou 6.345 sinistros, com 383 pessoas mortas.
O levantamento é do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado. O serviço agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde.
Com 2,5 milhões de habitantes e uma frota de 1,78 milhão de veículos, dado de novembro de 2025, o Vale tem 5,59% de letalidade nos acidentes de trânsito, com 2,14 mortes por cada parcela de 10 mil veículos. A taxa de óbitos por 100 mil habitantes é de 15,21.
Nos últimos 12 meses, segundo o Infosiga, a rodovia Presidente Dutra lidera em mortes no trânsito na região, com 73 vítimas fatais, além de um total de 70 sinistros fatais e 795 não fatais.
A SP-055 – trecho paulista da rodovia Rio-Santos – aparece em segundo, com 26 óbitos. A SP-062 aparece em terceiro, com 17 mortes, seguida da SP-070, com 11 mortes, e da BR-101 (trecho federal da Rio-Santos), com 10 óbitos. Na sequência aparecem as rodovias: SP-065 (6 mortes),SP-099 (6), SP-123 (6), SP-125 (6) e SP-068 (5).
Novembro
O mês de novembro registrou um aumento de 36% no total de mortes em acidentes de trânsito no Vale, com 34 óbitos comparados aos 25 de outubro.
Novembro está entre os sete meses do ano com mortes no trânsito acima de 30 vítimas, sendo que o recorde é de março, com 38 óbitos. O mês com menos mortes foi abril, com 24.
O Vale chegou a 358 mortes em acidentes de trânsito em 2025, de janeiro a novembro, e registrou o período de 11 meses mais mortal desde 2016, quando 372 pessoas perderam a vida em acidentes na região. Também perde para 2015, que registrou 385 óbitos até novembro.
Na comparação com o ano passado, o Vale teve um ligeiro aumento de 0,28% ante as 357 mortes de janeiro a novembro de 2024. Já ante o mesmo período de 2023, que registro 310 mortes, o crescimento foi de 15,48%.
Motos
Os motociclistas são as principais vítimas dos acidentes de trânsito no Vale, com 150 mortes de janeiro a novembro de 2025, 42% do total de óbitos da região.
Em seguida, aparecem os motoristas de carro (80 mortes / 22,35% do total), os pedestres (57 / 14%) e os ciclistas (40 / 11%).
Entre as cidades, São José dos Campos lidera com 72 mortes em acidentes de trânsito nos 11 meses de 2025, seguida de Pindamonhangaba (41), Taubaté (41), Jacareí (30), Ubatuba (21), Caraguatatuba (20), Caçapava (17), São Sebastião (17) e Guaratinguetá (15).
Outros 26 municípios registraram mortes em acidentes de trânsito, entre um e 12 óbitos de janeiro a novembro.
O Brasil do Futuro
OVALE realizou no dia 2 de dezembro, em São José dos Campos, o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, dentro do projeto "O Brasil do Futuro", que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, além de patrocínios da CCR Rio SP e da Serttel.