Os acidentes de trânsito causaram um prejuízo de R$ 741,54 milhões aos cofres públicos no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, de dezembro de 2024 a novembro de 2025. Nesse período, a região registrou 6.345 sinistros, com 383 pessoas mortas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O levantamento é do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado. O serviço agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde.