Um homem de 45 anos que foi morto durante uma abordagem da Polícia Militar em Lorena, na noite dessa quarta-feira (17), teria tentado esfaquear um dos policiais envolvidos na ocorrência.
O caso aconteceu quando os policiais foram acionados para verificar denúncia de furto de bezerro em uma propriedade na região da Estrada Municipal das Posses, na zona rural.
O homem baleado foi socorrido ao pronto-socorro, mas não resistiu. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi identificado como Gleison Neves de Lima, 45 anos, com passagens criminais por uso de documento falso e estelionato.
O registro policial informa que a morte por intervenção policial em Lorena ocorreu durante buscas em uma área de mata após a abordagem de um carro suspeito.
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio, na modalidade ligada à intervenção policial, com análise inicial de legítima defesa. A polícia aguarda laudos periciais para a apuração completa da dinâmica do caso.
Conforme o registro, equipes da PM foram acionadas via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para verificar furto de um bezerro em andamento na Estrada Municipal das Posses, nas proximidades de uma fazenda, em Lorena.
A informação repassada apontava um GM/Astra preto, com cerca de quatro ocupantes, como veículo possivelmente usado na subtração de um bezerro.
O boletim descreve que a primeira viatura localizou o carro parado em um trecho escuro, próximo a uma porteira. Ainda de acordo com o documento, foi dada ordem de abordagem, mas os ocupantes não obedeceram.
Tentativa de fuga
O registro policial informa que, no momento da abordagem, o motorista teria ligado o carro e feito uma manobra brusca de marcha à ré, direcionando o veículo contra um dos policiais. Diante disso, um PM efetuou dois disparos com fuzil calibre 5,56, e um tiro teria atingido o pneu traseiro.
Mesmo com o pneu atingido, o Astra ainda teria se deslocado por aproximadamente 400 metros até colidir e parar mais à frente. Na sequência, dois indivíduos teriam desembarcado e fugido a pé, entrando em uma área de mata, segundo a narrativa do boletim.
Durante a varredura na mata, os policiais relataram ter ouvido barulho na vegetação. Um homem teria saído do mato portando uma faca e avançado na direção de um dos policiais. Nesse momento, o policial efetuou dois disparos com pistola calibre .40, atingindo o suspeito.
O homem foi socorrido ao pronto-socorro, mas apresentava perfurações na região torácica e abdominal e evoluiu a óbito. A ocorrência foi formalizada como morte por intervenção policial em Lorena e segue para apuração com laudos do Instituto de Criminalística e do IML (Instituto Médico Legal).
Bezerro no carro
Após a ocorrência, a Polícia Civil registrou que, na vistoria ao veículo, foi localizado um bezerro vivo no interior do Astra, com o banco traseiro rebatido, apontado como produto do furto. O animal foi liberado no local ao proprietário, ainda segundo o documento.
O boletim também registra a apreensão do veículo e de itens associados ao suspeito, além da apreensão das armas e munições utilizadas pelos policiais, que passarão por perícia. O registro menciona, ainda, que os demais suspeitos não foram identificados ou localizados.
A Polícia Civil requisitou perícia no local e exame necroscópico no IML. O boletim cita que o caso foi registrado para melhor apuração da dinâmica, com aguardo de laudos técnicos e demais diligências. A investigação deve seguir para unidade especializada na região.