Um homem de 45 anos que foi morto durante uma abordagem da Polícia Militar em Lorena, na noite dessa quarta-feira (17), teria tentado esfaquear um dos policiais envolvidos na ocorrência.

O caso aconteceu quando os policiais foram acionados para verificar denúncia de furto de bezerro em uma propriedade na região da Estrada Municipal das Posses, na zona rural.