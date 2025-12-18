Um ‘Golpe do Facebook’ virou caso de polícia após uma moradora registrar boletim de ocorrência por estelionato ao tentar comprar uma motocicleta anunciada em uma plataforma de compra e venda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o registro, após ver o veículo no local combinado, ela fez uma transferência via Pix de R$ 4 mil, mas o suposto vendedor sumiu e a moto não foi entregue.