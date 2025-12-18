Os vereadores de Taubaté registraram oito faltas sem justificativa nas sessões desse ano. O número representa uma redução no comparativo com a média das legislaturas de 2017/2020 e de 2021/2024.

De 2017 a 2020, foram 269 faltas sem justificativa (média de 67,25 por ano). De 2021 a 2024, foram 40 (média de 10/ano).