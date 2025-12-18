A jornalista Domitila Becker, que atualmente atua no portal UOL, usou as redes sociais para relatar um episódio ocorrido durante o temporal que atingiu Ilhabela na madrugada desta quarta-feira (17).
Segundo ela, após passar horas sob forte chuva, tentou embarcar em um ônibus da empresa Expresso Fênix, mas teria sido impedida pelo motorista por não ter dinheiro para pagar a passagem.
De acordo com o relato publicado no Instagram, Domitila afirmou que o motorista alegou que poderia ser punido pela empresa caso permitisse o embarque gratuito, já que os veículos contam com câmeras de monitoramento e a ação ficaria registrada. A jornalista classificou a situação como falta de empatia, especialmente diante do cenário de caos provocado pelas chuvas intensas na cidade.
Em nota, a Expresso Fênix informou que não há registro de queixa sobre o caso e negou que o episódio relatado pela jornalista tenha acontecido. O temporal causou diversos transtornos em Ilhabela, com alagamentos e dificuldades de locomoção durante a madrugada.