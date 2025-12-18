A jornalista Domitila Becker, que atualmente atua no portal UOL, usou as redes sociais para relatar um episódio ocorrido durante o temporal que atingiu Ilhabela na madrugada desta quarta-feira (17).

Segundo ela, após passar horas sob forte chuva, tentou embarcar em um ônibus da empresa Expresso Fênix, mas teria sido impedida pelo motorista por não ter dinheiro para pagar a passagem.