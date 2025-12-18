Um veículo guincho (do tipo plataforma) desgovernado atropelou o próprio motorista e desceu uma ladeira em São Luiz do Paraitinga, batendo em casas e assustando moradores nesta quinta-feira (18), por volta de 10h30. O condutor do guincho ficou ferido.

Segundo moradores, o guincho foi chamado para buscar um veículo em rua que dá acesso ao Morro do Alto do Cruzeiro, um dos principais pontos turísticos da cidade do Vale do Paraíba.