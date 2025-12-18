Um veículo guincho (do tipo plataforma) desgovernado atropelou o próprio motorista e desceu uma ladeira em São Luiz do Paraitinga, batendo em casas e assustando moradores nesta quinta-feira (18), por volta de 10h30. O condutor do guincho ficou ferido.
Segundo moradores, o guincho foi chamado para buscar um veículo em rua que dá acesso ao Morro do Alto do Cruzeiro, um dos principais pontos turísticos da cidade do Vale do Paraíba.
Já com o carro em cima da plataforma, o guincho teria tido problema com o freio e desceu desgovernado a ladeira, batendo lateralmente em várias casas da rua.
Ainda segundo moradores, o condutor tentou parar o guincho, mas acabou sendo atropelado pelo veículo, como mostra a imagem de vídeo obtida por OVALE.
A cena também mostra moradores correndo assustados com o guincho, que desce a ladeira desgovernado, batendo em residências da localidade. A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.