Para quem pretende brindar a chegada de 2026 em clima intimista, com boa mesa e paisagem serrana, o restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal, preparou uma programação especial de Réveillon. A noite do dia 31 de dezembro reúne ceia completa, ambientação temática e trilha sonora comandada pelo DJ Thiago Sonora, em uma proposta que privilegia sabor, conforto e celebração.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A experiência gastronômica começa com uma seleção de produtos regionais, marca registrada da casa. Queijos artesanais da Mantiqueira, mel de abelhas nativas, frios defumados, cogumelos frescos e pães de fermentação natural abrem o serviço. A valorização de ingredientes locais e frescos é um dos pilares da cozinha, responsável por dar identidade aos pratos.