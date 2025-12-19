Para quem pretende brindar a chegada de 2026 em clima intimista, com boa mesa e paisagem serrana, o restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal, preparou uma programação especial de Réveillon. A noite do dia 31 de dezembro reúne ceia completa, ambientação temática e trilha sonora comandada pelo DJ Thiago Sonora, em uma proposta que privilegia sabor, conforto e celebração.
A experiência gastronômica começa com uma seleção de produtos regionais, marca registrada da casa. Queijos artesanais da Mantiqueira, mel de abelhas nativas, frios defumados, cogumelos frescos e pães de fermentação natural abrem o serviço. A valorização de ingredientes locais e frescos é um dos pilares da cozinha, responsável por dar identidade aos pratos.
O menu da ceia traz duas opções de entrada: salada de lentilhas com damascos ou mix de folhas e flores comestíveis. Entre os pratos principais, o cliente pode escolher entre pernil ao molho de cerejas e figo, filé ao creme com shitake, salmão de truta acompanhado de molho de frutas vermelhas ou risoto de camarão finalizado com espumante.
Há ainda atenção especial ao público vegetariano e vegano, com escondidinho de batata-baroa e cogumelos frescos, disponível com ou sem queijo e sem glúten. Para as crianças, o restaurante oferece menu infantil.
As sobremesas encerram a ceia com receitas clássicas e reconfortantes: apfelstrudel servido com sorvete de creme, taça de frutas vermelhas, mousse de chocolate, além de café expresso acompanhado de petit four.
O pacote inclui coquetel de boas-vindas, espumante para o brinde da virada, água sem gás, sucos naturais de laranja e limão e refrigerantes. As demais bebidas alcoólicas serão cobradas separadamente.
O valor do Réveillon no Donna Pinha é de R$ 620 por pessoa. Crianças de até 5 anos não pagam, enquanto aquelas entre 6 e 10 anos têm tarifa reduzida de R$ 200. O jantar será servido até a meia-noite. As reservas devem ser feitas antecipadamente pelo telefone (12) 3666-2669.
Serviço
Restaurante Donna Pinha
Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, 647 – Centro
Santo Antônio do Pinhal (SP)