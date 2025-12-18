G.N.L., de 45 anos, morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar na Estrada das Posses, zona rural de Lorena. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (17) e teve início com uma denúncia de furto de bezerro em uma fazenda da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares apuravam a ocorrência de furto e, ao avistarem um veículo GM/Astra saindo da propriedade em atitude suspeita, deram ordem de parada.