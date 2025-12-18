G.N.L., de 45 anos, morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar na Estrada das Posses, zona rural de Lorena. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (17) e teve início com uma denúncia de furto de bezerro em uma fazenda da região.
Policiais militares apuravam a ocorrência de furto e, ao avistarem um veículo GM/Astra saindo da propriedade em atitude suspeita, deram ordem de parada.
Segundo relato da equipe, o condutor, além de desobedecer, jogou o carro contra um dos policiais. Em resposta, um oficial efetuou disparos de fuzil para interromper a agressão.
O veículo parou alguns metros à frente e os ocupantes, aproximadamente quatro, fugiram em direção a uma área de mata.
Durante as buscas, G.N.L. teria avançado contra um dos militares portando uma faca.
Para conter a ameaça, outro policial disparou contra o suspeito atingindo-o na região torácica e na região abdominal. Ele chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.
No interior do automóvel foi encontrado o bezerro vivo, produto de furto, que foi devolvido ao proprietário. Também foram apreendidos:
- o veículo utilizado no crime de propriedade de G.N.L.
- objetos pessoais do suspeito (celular, roupa, cartão de crédito)
- as armas utilizadas pelos policiais para perícia
- a faca com a qual o suspeito ameaçou os policiais
O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial com indícios de legítima defesa.
Os demais envolvidos não foram encontrados.
A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Guaratinguetá assumiu o inquérito para apurar os fatos.