Uma operação contra produtos falsificados em São José dos Campos apreendeu cerca de 5 mil produtos em lojas do centro da cidade, após uma ação da Polícia Civil com foco em mercadorias suspeitas de falsificação. A ofensiva mobilizou 15 equipes e aproximadamente 30 policiais civis, segundo informações divulgadas pela corporação.

A operação foi deflagrada pela Delegacia Seccional do município. As ocorrências foram concentradas no 1º Distrito Policial, na região central, onde os procedimentos de apresentação e registro foram formalizados.