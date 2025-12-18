Uma operação contra produtos falsificados em São José dos Campos apreendeu cerca de 5 mil produtos em lojas do centro da cidade, após uma ação da Polícia Civil com foco em mercadorias suspeitas de falsificação. A ofensiva mobilizou 15 equipes e aproximadamente 30 policiais civis, segundo informações divulgadas pela corporação.
A operação foi deflagrada pela Delegacia Seccional do município. As ocorrências foram concentradas no 1º Distrito Policial, na região central, onde os procedimentos de apresentação e registro foram formalizados.
Ao todo, 10 estabelecimentos comerciais do centro de São José dos Campos foram alvo da operação contra produtos falsificados e receberam a visita das equipes policiais para fiscalização, verificação e apreensão dos itens com indícios de irregularidade.
Entre os itens apreendidos estão, principalmente, acessórios e eletrônicos de uso cotidiano, como capinhas para celular, fones de ouvido, carregadores e cabos.
Segundo o balanço informado, foram cerca de 5 mil produtos recolhidos durante a ação, volume que deve passar por triagem e análise conforme os procedimentos do inquérito.
Além do prejuízo ao comércio regular, produtos falsificados (especialmente carregadores e fones) podem apresentar risco ao consumidor, por não seguirem padrões técnicos e de segurança. Por isso, a operação também tem impacto direto na proteção do consumidor e na repressão à concorrência desleal.
Não houve prisão durante a operação. A Polícia Civil informou que a ação teve foco em apreensões e formalização dos procedimentos no 1º DP, com continuidade da apuração para identificar responsabilidades e a origem das mercadorias.
Quem suspeitar de venda de mercadoria falsificada pode registrar denúncia junto aos canais oficiais. Em São José dos Campos, também é possível procurar delegacias para orientar a apuração e apresentar informações como endereço, fotos, notas/recibos e descrição do produto.