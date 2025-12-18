18 de dezembro de 2025
FALSIFICAÇÃO

Operação apreende 5 mil produtos em lojas do centro de São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Ação da Polícia Civil teve foco em mercadorias suspeitas de falsificação
Ação da Polícia Civil teve foco em mercadorias suspeitas de falsificação

Uma operação contra produtos falsificados em São José dos Campos apreendeu cerca de 5 mil produtos em lojas do centro da cidade, após uma ação da Polícia Civil com foco em mercadorias suspeitas de falsificação. A ofensiva mobilizou 15 equipes e aproximadamente 30 policiais civis, segundo informações divulgadas pela corporação.

A operação foi deflagrada pela Delegacia Seccional do município. As ocorrências foram concentradas no 1º Distrito Policial, na região central, onde os procedimentos de apresentação e registro foram formalizados.

Ao todo, 10 estabelecimentos comerciais do centro de São José dos Campos foram alvo da operação contra produtos falsificados e receberam a visita das equipes policiais para fiscalização, verificação e apreensão dos itens com indícios de irregularidade.

Entre os itens apreendidos estão, principalmente, acessórios e eletrônicos de uso cotidiano, como capinhas para celular, fones de ouvido, carregadores e cabos.

Segundo o balanço informado, foram cerca de 5 mil produtos recolhidos durante a ação, volume que deve passar por triagem e análise conforme os procedimentos do inquérito.

Além do prejuízo ao comércio regular, produtos falsificados (especialmente carregadores e fones) podem apresentar risco ao consumidor, por não seguirem padrões técnicos e de segurança. Por isso, a operação também tem impacto direto na proteção do consumidor e na repressão à concorrência desleal.

Não houve prisão durante a operação. A Polícia Civil informou que a ação teve foco em apreensões e formalização dos procedimentos no 1º DP, com continuidade da apuração para identificar responsabilidades e a origem das mercadorias.

Quem suspeitar de venda de mercadoria falsificada pode registrar denúncia junto aos canais oficiais. Em São José dos Campos, também é possível procurar delegacias para orientar a apuração e apresentar informações como endereço, fotos, notas/recibos e descrição do produto.

