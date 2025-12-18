Pesquisadores do ICT (Instituto de Ciência e Tecnologia) da Unesp em São José dos Campos desenvolveram um modelo matemático capaz de identificar detritos espaciais com maior risco de colisão com a Terra.

O estudo foca no fenômeno da "ressonância orbital", que pode desviar a rota de fragmentos e ameaçar missões espaciais em curso.

