O motociclista de 29 anos que morreu em acidente na rodovia Hamilton Vieira Mendes (SP-52), em trecho rural de Cruzeiro, foi identificado como Jorge Manoel do Carmo.

Ele pilotava a morto que bateu de frente em um carro. O acidente foi registrado na tarde dessa quarta-feira (17). Segundo o boletim de ocorrência, Jorge foi socorrido à Santa Casa de Cruzeiro, mas não resistiu. O motorista do automóvel sofreu lesões leves.