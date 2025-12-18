18 de dezembro de 2025
MOTOCICLISTA

Adeus, Jorge: homem morto em acidente no Vale é identificado

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Vítima fatal foi identificada como Jorge Manoel do Carmo, 29 anos

O motociclista de 29 anos que morreu em acidente na rodovia Hamilton Vieira Mendes (SP-52), em trecho rural de Cruzeiro, foi identificado como Jorge Manoel do Carmo.

Ele pilotava a morto que bateu de frente em um carro. O acidente foi registrado na tarde dessa quarta-feira (17). Segundo o boletim de ocorrência, Jorge foi socorrido à Santa Casa de Cruzeiro, mas não resistiu. O motorista do automóvel sofreu lesões leves.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar) e será encaminhado para a unidade responsável pela área do fato para sequência das diligências.

Segundo a Polícia Civil, a batida foi frontal e envolveu uma motocicleta Honda NXR150 Bros ESD (cor vermelha), conduzida por Jorge, e um automóvel Toyota Fielder (cor azul), dirigido por um idoso de 67 anos.

O boletim também aponta que o carro estaria com documentação vencida, informação que será considerada na apuração.

Conforme descrito no registro, o motociclista foi encontrado inconsciente no local. Com a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram feitas manobras de reanimação e ele foi encaminhado à Santa Casa de Cruzeiro, onde o óbito foi confirmado posteriormente. O condutor do automóvel teve lesões leves e também foi socorrido, segundo o boletim.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio culposo no trânsito e informou que o caso será encaminhado ao distrito policial da área para continuidade da investigação, com análise de laudos periciais e demais diligências.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Jorge. “Ele estava voltando do trabalho e ia pra sua casa em Taubaté. Uma pessoa de muito respeito e trabalhador. Ele tem uma mãe e um irmão”, disse Sirlei Morais.

