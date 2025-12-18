O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava anunciou a atualização das oportunidades de emprego nesta quinta-feira (18). São 60 diferentes cargos em diversos setores da economia. As vagas contemplam funções técnicas especializadas e posições no comércio e serviços em eixos estratégicos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Confira:
- Indústria e Manutenção: vagas para mecânicos (diesel, montador e manutenção), soldador, caldeireiro, ajustador mecânico, torneiro CNC e operadores de máquinas.
- Construção Civil: Há demanda para pedreiro, carpinteiro, servente, ajudante de obras e auxiliar de armação.
- Comércio e Vendas: O setor oferece postos para vendedores, gerentes de loja, balconistas, operadores de caixa e promotores de vendas.
- Serviços e Logística: Estão disponíveis vagas para ajudante de carga e descarga, operador de empilhadeira, auxiliar de limpeza, cozinheiro e profissionais da área da saúde bucal e educação social.
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do PAT portando documento oficial com foto e a Carteira de Trabalho.
O sistema realiza uma triagem automática do perfil e, caso o candidato preencha os requisitos, recebe uma carta de encaminhamento para a entrevista na empresa contratante.
O PAT fica na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.