OPORTUNIDADE

PAT de Caçapava atualiza vagas de emprego disponíveis; CONFIRA

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava anunciou a atualização das oportunidades de emprego nesta quinta-feira (18). São 60 diferentes cargos em diversos setores da economia. As vagas contemplam funções técnicas especializadas e posições no comércio e serviços em eixos estratégicos.

Confira:

  • Indústria e Manutenção: vagas para mecânicos (diesel, montador e manutenção), soldador, caldeireiro, ajustador mecânico, torneiro CNC e operadores de máquinas.
  • Construção Civil: Há demanda para pedreiro, carpinteiro, servente, ajudante de obras e auxiliar de armação.
  • Comércio e Vendas: O setor oferece postos para vendedores, gerentes de loja, balconistas, operadores de caixa e promotores de vendas.
  • Serviços e Logística: Estão disponíveis vagas para ajudante de carga e descarga, operador de empilhadeira, auxiliar de limpeza, cozinheiro e profissionais da área da saúde bucal e educação social.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do PAT portando documento oficial com foto e a Carteira de Trabalho.

O sistema realiza uma triagem automática do perfil e, caso o candidato preencha os requisitos, recebe uma carta de encaminhamento para a entrevista na empresa contratante.

O PAT fica na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

