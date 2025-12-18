18 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Polícia apreende drogas, arma e munições em operação na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões na Vila Brito
Apreensões na Vila Brito

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na madrugada deste domingo (14), em Lorena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada no bairro Vila Brito, desencadeada por uma denúncia enviada ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Ao chegarem ao imóvel indicado, os policiais abordaram o suspeito e localizaram uma pistola calibre 9 mm carregada com 17 munições intactas.

Durante a vistoria residencial, a equipe apreendeu diversidade de entorpecentes prontos para a comercialização, sendo:

  • 180 invólucros de cocaína
  • 50 porções de maconha
  • 45 porções de crack
  • 19 tubos de skank
  • R$ 610 em espécie

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Lorena.

Diante da materialidade das provas, ele foi autuado e permanece preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários