Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na madrugada deste domingo (14), em Lorena.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada no bairro Vila Brito, desencadeada por uma denúncia enviada ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
Ao chegarem ao imóvel indicado, os policiais abordaram o suspeito e localizaram uma pistola calibre 9 mm carregada com 17 munições intactas.
Durante a vistoria residencial, a equipe apreendeu diversidade de entorpecentes prontos para a comercialização, sendo:
- 180 invólucros de cocaína
- 50 porções de maconha
- 45 porções de crack
- 19 tubos de skank
- R$ 610 em espécie
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Lorena.
Diante da materialidade das provas, ele foi autuado e permanece preso, à disposição da Justiça.