Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na madrugada deste domingo (14), em Lorena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada no bairro Vila Brito, desencadeada por uma denúncia enviada ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).