A Prefeitura de São José dos Campos abriu concurso na Educação com vagas para professores. A prova será realizada pela FGV, com oportunidades para Professor I e Professor II (disciplinas do Fundamental).
O novo edital prevê 18 vagas ao todo: são 10 para Professor I e 8 para Professor II, com uma vaga em cada especialidade (Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português). Além das vagas imediatas, o concurso pode chamar candidatos em caso de criação de novas vagas dentro do prazo de validade.
Veja os cargos e vagas do concurso na Educação de São José
Professor I: 10 vagas
Professor II: 8 vagas (1 por disciplina)
Concurso na Educação: Professor II por disciplina
Artes – 1 vaga
Ciências – 1 vaga
Educação Física – 1 vaga
Geografia – 1 vaga
História – 1 vaga
Inglês – 1 vaga
Matemática – 1 vaga
Português – 1 vaga
O edital informa que 5% das vagas (incluindo as que vierem a ser criadas durante a validade) serão reservadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme regras de convocação previstas em lei.
As inscrições do concurso na Educação com 18 vagas para professores são feitas exclusivamente pela internet, no site da FGV.
Período de inscrição: das 16h de 5 de janeiro de 2026 até as 16h de 3 de fevereiro de 2026
Taxa de inscrição: R$ 98,80
Pagamento: via boleto (o edital cita prazo-limite de pagamento até 4 de fevereiro de 2026)
Endereço oficial: clique aqui
O edital prevê isenção para candidatos inscritos no CadÚnico (ou programa equivalente), com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário mínimo.
Pedido de isenção: das 16h de 5 de janeiro de 2026 até as 16h de 7 de janeiro de 2026 (no momento da inscrição)
Documentos: comprovante do CadÚnico + declaração (modelo do Anexo II, conforme edital)
Como serão as provas do concurso na Educação com 18 vagas para professores
O concurso será composto por três etapas: Prova objetiva, Redação e Avaliação de títulos. Todas as fases serão realizadas em São José dos Campos.
Data das provas: 29 de março de 2026
Professor I: prova objetiva e redação das 8h às 12h30
Professor II: prova objetiva e redação das 15h às 19h30
A redação será em gênero dissertativo-argumentativo, em língua portuguesa, com mínimo de 20 e máximo de 30 linhas (conforme regras do edital). O cartão de confirmação com o local da prova será divulgado no site da banca organizadora.
O edital informa remuneração de R$ 24,38 por hora/aula, com HTC (Hora de Trabalho Coletivo) obrigatório equivalente a 20% do vencimento base.
Para concorrer, é exigida licenciatura plena (para Professor I, habilitação para Educação Infantil e anos iniciais; para Professor II, licenciatura com habilitação específica para a disciplina). Em caso de acúmulo de cargos, o edital aponta que a jornada não poderá ultrapassar 65 horas semanais ou 78 horas-aula semanais.
O edital também prevê prazo para impugnação por qualquer cidadão, por e-mail, dentro do período indicado no próprio documento.