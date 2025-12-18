A Prefeitura de São José dos Campos abriu concurso na Educação com vagas para professores. A prova será realizada pela FGV, com oportunidades para Professor I e Professor II (disciplinas do Fundamental).

O novo edital prevê 18 vagas ao todo: são 10 para Professor I e 8 para Professor II, com uma vaga em cada especialidade (Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português). Além das vagas imediatas, o concurso pode chamar candidatos em caso de criação de novas vagas dentro do prazo de validade.