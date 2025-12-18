O humorista Fabiano Cambota apresenta relatos hilários inspirados em situações reais de sua vida num espetáculo de stand-up especial de Natal.

No show, ele mistura músicas engraçadas com observações afiadas sobre o cotidiano. O espetáculo será apresentado neste sábado (20), às 20h, no Teatro Colinas, com classificação etária livre.

