18 de dezembro de 2025
ESPECIAL DE NATAL

Fabiano Cambota é atração em São José dos Campos neste sábado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
O humorista Fabiano Cambota apresenta relatos hilários inspirados em situações reais de sua vida num espetáculo de stand-up especial de Natal.

No show, ele mistura músicas engraçadas com observações afiadas sobre o cotidiano. O espetáculo será apresentado neste sábado (20), às 20h, no Teatro Colinas, com classificação etária livre.

Ingressos já à venda pelo site (clique aqui). Os preços variam de R$ 40 a R$ 100. O teatro fica na avenida São João, nº 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos.

