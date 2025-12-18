Previsão do tempo no Natal no Vale do Paraíba e Litoral Norte aponta um cenário de tempo mais estável e com temperaturas em rápida elevação nos próximos dias, com sol aparecendo entre nuvens e chance baixa de chuva generalizada — inclusive na véspera e no dia de Natal.

Na prática, a previsão indica calor típico de dezembro, com máximas subindo para a casa de 30°C a 32°C (e podendo passar disso em pontos do interior do Vale), além de pancadas isoladas mais comuns no fim da tarde, principalmente perto da Serra e em áreas de relevo.