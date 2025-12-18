18 de dezembro de 2025
VALE DO PARAÍBA

Tempo firme e calor devem marcar a véspera e o dia de Natal; VEJA

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
Previsão do tempo no Natal no Vale do Paraíba e Litoral Norte aponta um cenário de tempo mais estável e com temperaturas em rápida elevação nos próximos dias, com sol aparecendo entre nuvens e chance baixa de chuva generalizada — inclusive na véspera e no dia de Natal.

Na prática, a previsão indica calor típico de dezembro, com máximas subindo para a casa de 30°C a 32°C (e podendo passar disso em pontos do interior do Vale), além de pancadas isoladas mais comuns no fim da tarde, principalmente perto da Serra e em áreas de relevo.

O sábado deve ter sol entre nuvens e temperaturas em elevação ao longo do dia. As mínimas ficam perto de 17°C e as máximas podem chegar a 27°C, com umidade relativa do ar ao redor de 50% nas horas mais quentes.

No fim da tarde, a nebulosidade tende a aumentar e podem ocorrer pancadas isoladas e de curta duração — cenário mais provável em áreas próximas à Serra e, pontualmente, no Vale Histórico.

Mesmo com tendência de melhora, o ar começa a ficar mais instável à tarde, o que favorece a formação de nuvens carregadas em pontos isolados. O resultado costuma ser aquela chuva rápida de verão: cai forte em um bairro e não alcança outro, sem derrubar a temperatura de forma significativa.

A tendência é de o tempo ficar mais ensolarado a partir do fim de semana, com as temperaturas subindo rapidamente. No Vale, as máximas podem atingir 28°C a 30°C. No Litoral Norte, a máxima pode ficar um pouco menor, mas com menos nuvens a radiação solar “entra mais” e o calor aumenta ao longo da tarde.

Esse aquecimento diurno pode provocar pancadas isoladas a partir da tarde, especialmente em áreas de serra e transição de relevo. Já no domingo, o cenário indicado é ainda mais firme, com pouca chance de chuva e máximas entre 30°C e 32°C.

A previsão aponta que o padrão de tempo firme deve durar pelo menos até quarta-feira. Na véspera, a expectativa é de noite sem chuva e calor forte durante o dia — com temperaturas no interior do Vale podendo ultrapassar 32°C ou 33°C.

No dia de Natal, o cenário segue semelhante: tempo estável, sensação de calor e, se houver chuva, tende a ser pontual e mais provável no período da tarde (não na noite).

Para a quinta-feira, a tendência indicada é de retorno de pancadas isoladas durante a tarde, ainda dentro do padrão típico de verão: chuva mal distribuída, rápida e com aberturas de sol.

