O São José Basket recebe o Mogi Basquete na noite desta sexta-feira (19), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). Esse é o quarto jogo da série de quatro confrontos seguidos como mandante.

Agora, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, sabe da necessidade de uma vitória. Afinal de contas, na rodada passada perdeu de forma inesperada para o Caxias por 74 a 61, um rival da parte de baixo da tabela, depois de vencer os dois outros jogos como mandante.