O São José Basket recebe o Mogi Basquete na noite desta sexta-feira (19), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil). Esse é o quarto jogo da série de quatro confrontos seguidos como mandante.
Agora, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, sabe da necessidade de uma vitória. Afinal de contas, na rodada passada perdeu de forma inesperada para o Caxias por 74 a 61, um rival da parte de baixo da tabela, depois de vencer os dois outros jogos como mandante.
Em oitavo lugar na classificação, o São José tem a mesma campanha do time mogiano, sétimo colocado, ou seja, se torna um confronto direto. Agora, o principal objetivo é se manter entre os oito primeiros colocados e garantir vaga na Copa Super 8, torneio disputado após o final do primeiro turno do NBB.
Já os mogianos também precisam reagir, já que perderam em casa por 68 a 57 para o Brasília. E, certamente, vão querer endurecer a vida dos joseenses.
Promoção
A entrada para a torcida no setor de arquibancada do ginásio Linneu de Moura será por meio da doação de um quilo de alimento não-perecível por pessoa, sem a necessidade de reservar os ingressos antecipadamente.
A iniciativa do clube se dá em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, que destinará os mantimentos às instituições carentes cadastradas no programa de apoio do município. Os ingressos para as cadeiras de quadra serão os únicos a serem comercializados, com preço único de R$ 40. As entradas para este espaço podem ser adquiridas pelo app oficial do clube e pelo site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete.