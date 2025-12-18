18 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ESTOQUES

Doações de sangue podem cair 15% no período de fim de ano

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Com a chegada das festas de fim de ano e o início do período de férias, o Banco de Sangue de São José dos Campos alerta para a possibilidade de uma queda crítica nos estoques.

Historicamente, a partir da segunda quinzena de dezembro, o comparecimento de doadores diminui cerca de 15%, justamente em um momento em que a demanda por bolsas de sangue pode aumentar devido ao maior fluxo de veículos nas estradas.

Segundo o serviço, é importante que as pessoas doem antes de viajar para a manutenção dos estoques de sangue.

Para quem deseja colaborar, é importante ficar atento ao calendário especial de fim de ano. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, por ordem de chegada (não é necessário agendar).

  • Atendimento normal: até dia 23/12; dias 26/12 e 02/01.

Fechado (Recesso): dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Quem pode doar?

Para ser um doador, é necessário estar em boas condições de saúde e atender aos seguintes requisitos:

  • Idade: entre 16 e 69 anos (a primeira doação deve ter sido feita até os 60 anos).

  • Peso: Mínimo de 50 kg.

  • Documentação: Apresentar documento oficial com foto.

  • Menores de idade: Jovens de 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelos pais ou apresentar autorização assinada junto com a cópia do documento do responsável.

    • Em caso de dúvida, o candidato pode realizar uma consulta prévia via WhatsApp pelo número (12) 98136-0011 ou acessar o site oficial shhsjc.com.br.

    O Banco de Sangue fica na rua Antônio Saes, nº 425, Centro, São José dos Campos.

