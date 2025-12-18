Com a chegada das festas de fim de ano e o início do período de férias, o Banco de Sangue de São José dos Campos alerta para a possibilidade de uma queda crítica nos estoques.

Historicamente, a partir da segunda quinzena de dezembro, o comparecimento de doadores diminui cerca de 15%, justamente em um momento em que a demanda por bolsas de sangue pode aumentar devido ao maior fluxo de veículos nas estradas.