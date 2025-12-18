Com a chegada das festas de fim de ano e o início do período de férias, o Banco de Sangue de São José dos Campos alerta para a possibilidade de uma queda crítica nos estoques.
Historicamente, a partir da segunda quinzena de dezembro, o comparecimento de doadores diminui cerca de 15%, justamente em um momento em que a demanda por bolsas de sangue pode aumentar devido ao maior fluxo de veículos nas estradas.
Segundo o serviço, é importante que as pessoas doem antes de viajar para a manutenção dos estoques de sangue.
Para quem deseja colaborar, é importante ficar atento ao calendário especial de fim de ano. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, por ordem de chegada (não é necessário agendar).
Atendimento normal: até dia 23/12; dias 26/12 e 02/01.
Fechado (Recesso): dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.
Quem pode doar?
Para ser um doador, é necessário estar em boas condições de saúde e atender aos seguintes requisitos:
Idade: entre 16 e 69 anos (a primeira doação deve ter sido feita até os 60 anos).
Peso: Mínimo de 50 kg.
Documentação: Apresentar documento oficial com foto.
Menores de idade: Jovens de 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelos pais ou apresentar autorização assinada junto com a cópia do documento do responsável.
Em caso de dúvida, o candidato pode realizar uma consulta prévia via WhatsApp pelo número (12) 98136-0011 ou acessar o site oficial shhsjc.com.br.
O Banco de Sangue fica na rua Antônio Saes, nº 425, Centro, São José dos Campos.