O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) manteve nesta quinta-feira (18) o alerta de risco moderado para deslizamentos de terra em diversas regiões do Sudeste.
O aviso é válido para São José dos Campos, Litoral Norte de São Paulo, algumas regiões do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A classificação é a mesma emitida na quarta-feira (17).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O alerta de atenção se deve aos altos acumulados de chuva, que ultrapassaram 100 mm nas últimas 24 horas, deixando o solo encharcado em algumas localidades. Soma-se a isso a previsão de continuidade das chuvas, porém com intensidade fraca a moderada, com pancadas isoladas.
Segundo o centro, esses fatores podem causar deslizamentos de encostas urbanas e áreas de alta vulnerabilidade e possíveis interrupções em estradas e rodovias devido à instabilidade de terrenos e queda de barreiras.
A recomendação para os moradores de áreas de risco é de atenção redobrada aos sinais de movimentação de massa, como rachaduras em paredes, postes inclinados ou estalos no solo.