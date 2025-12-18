O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) manteve nesta quinta-feira (18) o alerta de risco moderado para deslizamentos de terra em diversas regiões do Sudeste.

O aviso é válido para São José dos Campos, Litoral Norte de São Paulo, algumas regiões do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A classificação é a mesma emitida na quarta-feira (17).

