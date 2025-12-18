18 de dezembro de 2025
RISCO GEOLÓGICO

Cemaden mantém alerta de risco moderado para São José e região

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Leandro Vaz
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) manteve nesta quinta-feira (18) o alerta de risco moderado para deslizamentos de terra em diversas regiões do Sudeste.

O aviso é válido para São José dos Campos, Litoral Norte de São Paulo, algumas regiões do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A classificação é a mesma emitida na quarta-feira (17).

O alerta de atenção se deve aos altos acumulados de chuva, que ultrapassaram 100 mm nas últimas 24 horas, deixando o solo encharcado em algumas localidades. Soma-se a isso a previsão de continuidade das chuvas, porém com intensidade fraca a moderada, com pancadas isoladas.

Segundo o centro, esses fatores podem causar deslizamentos de encostas urbanas e áreas de alta vulnerabilidade e possíveis interrupções em estradas e rodovias devido à instabilidade de terrenos e queda de barreiras.

A recomendação para os moradores de áreas de risco é de atenção redobrada aos sinais de movimentação de massa, como rachaduras em paredes, postes inclinados ou estalos no solo.

