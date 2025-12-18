A ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias) e concessionárias de rodovias associadas, entre elas a RioSP, promovem nessa sexta-feira (19) a segunda edição do Dia D Pela Vida nas Rodovias, mobilização nacional dedicada à segurança viária e ao cuidado com todos os clientes das rodovias.
A iniciativa retorna com uma mensagem direta para todos os clientes: se for dirigir, não mexa no celular. O objetivo é alertar sobre os riscos dessa prática e reforçar a importância de atitudes responsáveis para salvar vidas.
Durante o Dia D, serão realizadas atividades educativas em pontos estratégicos das rodovias, distribuição de materiais informativos e veiculação de mensagens em painéis eletrônicos.
Além disso, a campanha aposta em ações interativas e digitais para engajar os motoristas, como desafios, conteúdos exclusivos para redes sociais e simuladores que demonstram os impactos do uso do celular ao volante.
“O Dia D Pela Vida é um movimento que une concessionárias, autoridades e sociedade em torno de um propósito comum: salvar vidas”, informou a ABCR.
Ação em São José
A mobilização está alinhada ao compromisso da RioSP, Eco Leste Paulista, Prefeitura de São José dos Campos, Polícia Rodoviária Federal com a segurança viária. Haverá ação de conscientização em São José dos Campos, sobre a rodovia Presidente Dutra.
SERVIÇO
Dia D – São José dos Campos – Via Dutra
Local: Avenida Nove de Julho, cruzamento com a rua Prudente de Moraes, ao lado do parque Vicentina Aranha;
Horário: Das 10h às 12h
Parcerias: Eco Leste Paulista, Prefeitura de São josé dos Campos, PRF e ANTT.