A ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias) e concessionárias de rodovias associadas, entre elas a RioSP, promovem nessa sexta-feira (19) a segunda edição do Dia D Pela Vida nas Rodovias, mobilização nacional dedicada à segurança viária e ao cuidado com todos os clientes das rodovias.

A iniciativa retorna com uma mensagem direta para todos os clientes: se for dirigir, não mexa no celular. O objetivo é alertar sobre os riscos dessa prática e reforçar a importância de atitudes responsáveis para salvar vidas.