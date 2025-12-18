18 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREJUÍZO

Oito homens invadem supermercado durante a madrugada na região

Por Da redação | Piquete
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Câmeras de segurança registraram a ação
Câmeras de segurança registraram a ação

Um grupo de oito homens invadiu um supermercado na região central de Piquete durante a madrugada da última terça-feira (16). A ação foi registrada por câmeras de segurança e as imagens estão sendo usadas na investigação.

Eles causaram danos estruturais e um prejuízo financeiro superior a R$ 4,4 mil em mercadorias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após tentativas sem sucesso de abertura do cofre, o grupo focou o furto em bebidas alcoólicas e outros produtos de alto valor.

Policiais militares foram acionados, mas os suspeitos deixaram o local antes da chegada da equipe. Até o momento, ninguém foi detido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários