Um grupo de oito homens invadiu um supermercado na região central de Piquete durante a madrugada da última terça-feira (16). A ação foi registrada por câmeras de segurança e as imagens estão sendo usadas na investigação.
Eles causaram danos estruturais e um prejuízo financeiro superior a R$ 4,4 mil em mercadorias.
Após tentativas sem sucesso de abertura do cofre, o grupo focou o furto em bebidas alcoólicas e outros produtos de alto valor.
Policiais militares foram acionados, mas os suspeitos deixaram o local antes da chegada da equipe. Até o momento, ninguém foi detido.