Um grupo de oito homens invadiu um supermercado na região central de Piquete durante a madrugada da última terça-feira (16). A ação foi registrada por câmeras de segurança e as imagens estão sendo usadas na investigação.

Eles causaram danos estruturais e um prejuízo financeiro superior a R$ 4,4 mil em mercadorias.

