Um acidente entre carro e moto deixou um motociclista gravemente ferido em São José dos Campos. A ocorrência aconteceu na tarde dessa quarta-feira (17), na zona leste da cidade. Segundo o boletim da Polícia Civil, a vítima, de 37 anos, apresentava traumatismo craniano e sangramento intenso, sendo levada ao pronto-socorro e permanecendo internada na UTI do Hospital Municipal, na Vila Industrial.
O caso do acidente na rua Ambrósio Molina em Eugênio de Melo foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, além de anotações administrativas de colisão e auto lesão. Ele seguirá para apuração pela delegacia responsável pela área do fato.
De acordo com o registro, a condutora do carro afirmou que aguardou no semáforo e, ao abrir o sinal, iniciou uma conversão à esquerda. Nesse momento, ainda segundo a versão apresentada à Polícia Civil, a motocicleta teria avançado o sinal vermelho e colidido na lateral direita do veículo.
O boletim menciona também que uma motorista de outro veículo (não identificada) teria parado para prestar auxílio e teria dito à condutora que, de fato, o motociclista avançou o sinal.
Os policiais militares relataram que, quando chegaram ao local, o motociclista já havia sido socorrido em estado grave. O boletim registra traumatismo craniano e sangramento intenso, com internação em UTI no Hospital Municipal. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde do motociclista.
Como o homem estava internado, não foi possível ouvi-lo no plantão. O documento também cita que a identificação dele foi informada por um terceiro que passou pelo local e apresentou documentos pessoais, sem confirmação oficial no plantão.
Segundo o boletim, o local não foi preservado, motivo pelo qual não foi requisitada perícia de local. Já a motocicleta foi recolhida administrativamente e encaminhada para o pátio conveniado, em Jacareí. A Polícia Civil requisitou perícia da moto e também expediu requisição de perícia para o automóvel, entregue à condutora. O registro indica ainda a emissão de requisição ao IML referente ao condutor da motocicleta.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado para maiores apurações, com pendência de oitivas de testemunhas e juntada de laudos. O boletim também cita que a vítima foi orientada quanto ao prazo decadencial de 6 meses para eventual representação criminal, contado a partir do conhecimento da autoria, não da data do fato.