Um acidente entre carro e moto deixou um motociclista gravemente ferido em São José dos Campos. A ocorrência aconteceu na tarde dessa quarta-feira (17), na zona leste da cidade. Segundo o boletim da Polícia Civil, a vítima, de 37 anos, apresentava traumatismo craniano e sangramento intenso, sendo levada ao pronto-socorro e permanecendo internada na UTI do Hospital Municipal, na Vila Industrial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso do acidente na rua Ambrósio Molina em Eugênio de Melo foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, além de anotações administrativas de colisão e auto lesão. Ele seguirá para apuração pela delegacia responsável pela área do fato.