Por determinação da Justiça, Gabriel da Silva Campos, de 22 anos, será submetido a julgamento por júri popular. Ele é acusado pelo assassinato de sua ex-companheira, Giovana Silva de Oliveira, de 18 anos, em julho de 2025, no bairro Jardim América, Jacareí.
A decisão de pronúncia foi proferida ao final da audiência da primeira fase do rito do Tribunal do Júri na última terça-feira (16). Segundo o magistrado, há indícios suficientes de autoria e materialidade para que o réu seja julgado por um conselho de sentença formado por cidadãos.
Crime
Giovana, de acordo com laudo pericial, foi morta por estrangulamento, após receber um golpe conhecido como “mata-leão”. O corpo dela foi localizado próximo à ponte Nossa Senhora da Conceição, em uma área de mata.
Já no início das investigações, Gabriel confessou o crime em depoimento. Ele alegou que o golpe foi desferido durante uma discussão em que ele tentava reatar o relacionamento. Ele narrou que a manteve imobilizada até que perdesse os sinais vitais.
Ele se apresentou à Polícia Militar, indicando o local onde o corpo havia sido deixado.
Próximos Passos
A defesa do réu já ingressou com recurso contra a decisão de levá-lo a júri popular. Gabriel permanece preso preventivamente enquanto aguarda o desfecho dos trâmites judiciais.
A data do julgamento final será definida após análise dos recursos apresentados pelos advogados de defesa. Caso a decisão seja mantida nas instâncias superiores, o júri decidirá pela condenação ou absolvição do acusado.