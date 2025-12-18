Por determinação da Justiça, Gabriel da Silva Campos, de 22 anos, será submetido a julgamento por júri popular. Ele é acusado pelo assassinato de sua ex-companheira, Giovana Silva de Oliveira, de 18 anos, em julho de 2025, no bairro Jardim América, Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A decisão de pronúncia foi proferida ao final da audiência da primeira fase do rito do Tribunal do Júri na última terça-feira (16). Segundo o magistrado, há indícios suficientes de autoria e materialidade para que o réu seja julgado por um conselho de sentença formado por cidadãos.