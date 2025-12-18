18 de dezembro de 2025
FESTIVIDADES

Região tem atrações gratuitas de Natal e Ano Novo; VEJA

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
Agência SP
As cidades da região do Vale do Paraíba prepararam uma agenda repleta de atrações gratuitas para as festividades de Natal. O roteiro inclui desde projeções mapeadas em fachadas históricas até luaus e a tradicional chegada do Papai Noel.

Confira os destaques:

Cachoeira Paulista

O "Natal de Luz 2025" conta com desfiles, grupos locais e decoração temática. Conhecida pelo turismo religioso, a cidade une a fé às festividades natalinas.

Canas

O tradicional "Natal de Luzes" traz parque de diversões, exposição de artesanato e praça de alimentação. Estão programados shows ao vivo entre 25 e 31 de dezembro, com queima de fogos na virada.

Cunha

A estância turística oferece coral e shows musicais na Praça da Matriz. O Papai Noel recebe as crianças todos os fins de semana. O show de encerramento acontece no sábado (20) com Filomena Silva.

São Francisco Xavier (São José dos Campos)

O evento "Fim de ano nas Montanhas" oferece passeios de ônibus iluminado e cantatas natalinas. Para a virada do ano, a cidade preparou um show com a dupla Jorge Dimas e João.

Tremembé

O "Natal Iluminado" destaca-se pelas projeções de luzes na fachada da Basílica do Senhor Bom Jesus aos sábados.

São Luiz do Paraitinga

A cidade une tradição e cultura com teatro, presépios e desfiles, além da programação musical de 27 de dezembro a 2 de janeiro.

Natividade da Serra

Sob o tema "Natal Entre as Montanhas", a praça central recebe apresentações da Orquestra de Violeiros e da Corporação Musical da cidade até dia 7 de janeiro.

Piquete

O festival local inclui a casinha do Papai Noel e edições de Luau no Parque Linear até domingo (21).

O show principal fica por conta do grupo Jeito Moleque no sábado (20). Para o réveillon está programada uma queima de fogos e show musical na Praça Duque de Caxias.

