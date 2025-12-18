As cidades da região do Vale do Paraíba prepararam uma agenda repleta de atrações gratuitas para as festividades de Natal. O roteiro inclui desde projeções mapeadas em fachadas históricas até luaus e a tradicional chegada do Papai Noel.

Confira os destaques:

Cachoeira Paulista

O "Natal de Luz 2025" conta com desfiles, grupos locais e decoração temática. Conhecida pelo turismo religioso, a cidade une a fé às festividades natalinas.