Uma colisão frontal entre carro e moto terminou com um motociclista morto em rodovia de Cruzeiro. O acidente foi registrado na tarde dessa quarta-feira (17) na rodovia Hamilton Vieira Mendes (SP-52), em trecho rural do município. Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista foi socorrido à Santa Casa de Cruzeiro, mas não resistiu.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar) e será encaminhado para a unidade responsável pela área do fato para sequência das diligências.