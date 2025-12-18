A multinacional francesa TotalEnergies confirmou investimento mínimo de R$ 12 milhões para a ampliação de sua planta industrial no Distrito Empresarial Dutra, em Pindamonhangaba.

O anúncio projeta o início das obras para 2026 e deve impulsionar a economia local com a geração de dezenas de novos postos de trabalho, somando-se aos 80 trabalhadores que já atuam na unidade.