ECONOMIA

TotalEnergies investe R$ 12 milhões para ampliar fábrica em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Fábrica da TotalEnergies
Fábrica da TotalEnergies

A multinacional francesa TotalEnergies confirmou investimento mínimo de R$ 12 milhões para a ampliação de sua planta industrial no Distrito Empresarial Dutra, em Pindamonhangaba.

O anúncio projeta o início das obras para 2026 e deve impulsionar a economia local com a geração de dezenas de novos postos de trabalho, somando-se aos 80 trabalhadores que já atuam na unidade.

Expansão e Relevância 

A unidade de Pindamonhangaba é a segunda maior exportadora do município. Atualmente, a fábrica opera em uma área de 27 mil m², com uma capacidade produtiva anual de 50 mil toneladas de lubrificantes voltados aos setores automotivo, industrial e marítimo.

O plano de expansão foi formalizado em uma reunião entre o prefeito Ricardo Piorino, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Martuscelli, e o diretor executivo da companhia, Luiz Guilherme Alves.

Para a gestão municipal, o investimento reforça o protagonismo da cidade como um polo industrial estratégico na região.

Sustentabilidade e Tecnologia

Além do impacto econômico, a planta destaca-se por ser a primeira unidade do Grupo Total na América Latina a produzir óleo com emissão zero de CO?.

A operação utiliza energia limpa de fontes renováveis e adota iniciativas de combate às mudanças climáticas, servindo de modelo sustentável para as demais operações da multinacional.

Sobre a TotalEnergies

Com presença global em 130 países e cinco décadas de atuação no Brasil, a TotalEnergies mantém sua sede fabril em Pindamonhangaba desde a década de 1990.

A escolha da cidade para este novo aporte reafirma a confiança da marca no potencial produtivo e logístico do Vale do Paraíba.

