A multinacional francesa TotalEnergies confirmou investimento mínimo de R$ 12 milhões para a ampliação de sua planta industrial no Distrito Empresarial Dutra, em Pindamonhangaba.
O anúncio projeta o início das obras para 2026 e deve impulsionar a economia local com a geração de dezenas de novos postos de trabalho, somando-se aos 80 trabalhadores que já atuam na unidade.
Expansão e Relevância
A unidade de Pindamonhangaba é a segunda maior exportadora do município. Atualmente, a fábrica opera em uma área de 27 mil m², com uma capacidade produtiva anual de 50 mil toneladas de lubrificantes voltados aos setores automotivo, industrial e marítimo.
O plano de expansão foi formalizado em uma reunião entre o prefeito Ricardo Piorino, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Martuscelli, e o diretor executivo da companhia, Luiz Guilherme Alves.
Para a gestão municipal, o investimento reforça o protagonismo da cidade como um polo industrial estratégico na região.
Sustentabilidade e Tecnologia
Além do impacto econômico, a planta destaca-se por ser a primeira unidade do Grupo Total na América Latina a produzir óleo com emissão zero de CO?.
A operação utiliza energia limpa de fontes renováveis e adota iniciativas de combate às mudanças climáticas, servindo de modelo sustentável para as demais operações da multinacional.
Sobre a TotalEnergies
Com presença global em 130 países e cinco décadas de atuação no Brasil, a TotalEnergies mantém sua sede fabril em Pindamonhangaba desde a década de 1990.
A escolha da cidade para este novo aporte reafirma a confiança da marca no potencial produtivo e logístico do Vale do Paraíba.