A cidade de Pindamonhangaba foi certificada pela ISO 37125 (Organização Internacional de Padronização), após cumprir os indicadores de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa) que propõem um modelo global de qualidade em gestão pública voltada à sustentabilidade e transparência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A obtenção deste selo internacional remete à eficiência de gestão, o que amplia a atratividade da cidade para novos investimentos e geração de empregos.