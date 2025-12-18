18 de dezembro de 2025
ISO 37125

Pindamonhangaba recebe certificação internacional em ESG

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Pindamonhangaba é certificada com ISO 37125
Pindamonhangaba é certificada com ISO 37125

A cidade de Pindamonhangaba foi certificada pela ISO 37125 (Organização Internacional de Padronização), após cumprir os indicadores de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa) que propõem um modelo global de qualidade em gestão pública voltada à sustentabilidade e transparência.

A obtenção deste selo internacional remete à eficiência de gestão, o que amplia a atratividade da cidade para novos investimentos e geração de empregos.

A certificação ISO 37125 permite que a cidade monitore seu progresso de forma técnica, assegurando que o desenvolvimento econômico ocorra de forma integrada à preservação ambiental.

