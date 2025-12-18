Um motorista sem CNH se envolveu em colisão com três veículos em Ubatuba. O sinistro de trânsito aconteceu na rodovia SP-055 (Rio-Santos), na região do Saco da Ribeira. Segundo o boletim, o condutor, de 33 anos, apontado como causador do acidente, não possuía permissão para dirigir (CNH) e a passageira, de 27 anos, foi encaminhada para atendimento médico com lesões.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ubatuba como termo circunstanciado por acidente, com enquadramentos no Código de Trânsito Brasileiro por dirigir sem habilitação e por lesão corporal culposa na direção, com aumento de pena por ausência de CNH.