Uma mulher foi multada em R$ 2 mil por passear acompanhada de um cão de grande porte pela praia de Cambury, Costa Sul de São Sebastião.
A abordagem aconteceu na última terça-feira (12) por integrantes da Polícia Municipal e fiscais da Semam (Secretaria do Meio Ambiente) durante fiscalização na região.
Um homem, que também passeava com um cachorro, conseguiu fugir com o animal ao perceber a presença das equipes.
Outros três animais menores foram localizados na faixa de areia, porém sem a presença dos tutores, o que impossibilitou a autuação.
A Lei Municipal nº 848/1992 trata da circulação de animais domésticos na praia e prevê multa para pessoas que abandonarem, soltarem ou acompanharem animais nas praias do município. O ato pode também levar à apreensão do animal em caso de reincidência.