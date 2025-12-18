Uma mulher foi multada em R$ 2 mil por passear acompanhada de um cão de grande porte pela praia de Cambury, Costa Sul de São Sebastião.

A abordagem aconteceu na última terça-feira (12) por integrantes da Polícia Municipal e fiscais da Semam (Secretaria do Meio Ambiente) durante fiscalização na região.