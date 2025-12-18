18 de dezembro de 2025
FISCALIZAÇÃO

Mulher é multada em R$ 2 mil por passear com cachorro em praia

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Fiscalização em praia da região
Fiscalização em praia da região

Uma mulher foi multada em R$ 2 mil por passear acompanhada de um cão de grande porte pela praia de Cambury, Costa Sul de São Sebastião.

A abordagem aconteceu na última terça-feira (12) por integrantes da Polícia Municipal e fiscais da Semam (Secretaria do Meio Ambiente) durante fiscalização na região.

Um homem, que também passeava com um cachorro, conseguiu fugir com o animal ao perceber a presença das equipes.

Outros três animais menores foram localizados na faixa de areia, porém sem a presença dos tutores, o que impossibilitou a autuação.

A Lei Municipal nº 848/1992 trata da circulação de animais domésticos na praia e prevê multa para pessoas que abandonarem, soltarem ou acompanharem animais nas praias do município. O ato pode também levar à apreensão do animal em caso de reincidência.

