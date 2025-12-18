O balanço das atividades do programa São José Unida foi divulgado nesta manhã de quinta-feira (18), com destaque para as ações da GCM (Guarda Civil Municipal) e a participação em ações integradas. A guarda atuou em mais de 120 ocorrências envolvendo tráfico de entorpecentes ao longo do ano de 2025.

As operações contaram com o suporte das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que monitoram a cidade 24 horas por dia, facilitando a prisão de suspeitos.