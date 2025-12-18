O balanço das atividades do programa São José Unida foi divulgado nesta manhã de quinta-feira (18), com destaque para as ações da GCM (Guarda Civil Municipal) e a participação em ações integradas. A guarda atuou em mais de 120 ocorrências envolvendo tráfico de entorpecentes ao longo do ano de 2025.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As operações contaram com o suporte das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que monitoram a cidade 24 horas por dia, facilitando a prisão de suspeitos.
As equipes participaram de ações integradas, como a Operação Impacto, em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar, Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana e agentes de mobilidade.
O programa São José Unida, criado em 2017, integra instituições como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Desde a implantação do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) em 2021.
De acordo com os dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), o município registrou queda em índices criminais, como roubos e furtos, na comparação entre 2016 e 2025.