Uma morte por intervenção policial foi registrada em Lorena na noite dessa quarta-feira (17), na zona rural, após a Polícia Militar ser acionada para uma denúncia de furto de bezerro em uma propriedade na região da Estrada Municipal das Posses. O homem baleado foi socorrido ao pronto-socorro, mas não resistiu.

Segundo o boletim de ocorrência, a morte por intervenção policial em Lorena ocorreu durante buscas em uma área de mata após a abordagem de um carro suspeito.