18 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SEM AUTOESCOLA

Detran lança passo a passo sobre a nova CNH; VEJA COMO FUNCIONA

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
AdobeStock
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) lançou uma página especial para orientar os motoristas sobre as novas regras e custos da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) Paulista. 

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A plataforma digital foi disponibilizada nesta quinta-feira (18) com um guia completo sobre o novo processo de formação de condutores (clique aqui).

Cidadãos podem agendar exames e buscar profissionais para aulas de forma integrada com o aplicativo CNH do Brasil, desenvolvido pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

Uma das principais mudanças destacadas pelo órgão é o fim do prazo de 12 meses para a conclusão do processo, permitindo que cada candidato tire o documento no seu tempo ideal. 

Outra novidade é a atuação de instrutores independentes que já estão sendo cadastrados pelo Detran-SP, o que possibilita a realização de aulas práticas fora das autoescolas tradicionais.

A reforma do sistema de habilitação em São Paulo antecipa as normas federais estabelecidas pela resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e pela MP (Medida Provisória) 1.327/2025, priorizando a redução da carga horária de cursos práticos e teóricos. 

Segundo a autarquia estadual, a transição para o novo formato está sendo executada de forma acelerada para evitar interrupções nos serviços prestados à população.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários