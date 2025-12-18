O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) lançou uma página especial para orientar os motoristas sobre as novas regras e custos da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) Paulista.

A plataforma digital foi disponibilizada nesta quinta-feira (18) com um guia completo sobre o novo processo de formação de condutores (clique aqui).