O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) lançou uma página especial para orientar os motoristas sobre as novas regras e custos da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) Paulista.
A plataforma digital foi disponibilizada nesta quinta-feira (18) com um guia completo sobre o novo processo de formação de condutores (clique aqui).
Cidadãos podem agendar exames e buscar profissionais para aulas de forma integrada com o aplicativo CNH do Brasil, desenvolvido pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).
Uma das principais mudanças destacadas pelo órgão é o fim do prazo de 12 meses para a conclusão do processo, permitindo que cada candidato tire o documento no seu tempo ideal.
Outra novidade é a atuação de instrutores independentes que já estão sendo cadastrados pelo Detran-SP, o que possibilita a realização de aulas práticas fora das autoescolas tradicionais.
A reforma do sistema de habilitação em São Paulo antecipa as normas federais estabelecidas pela resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e pela MP (Medida Provisória) 1.327/2025, priorizando a redução da carga horária de cursos práticos e teóricos.
Segundo a autarquia estadual, a transição para o novo formato está sendo executada de forma acelerada para evitar interrupções nos serviços prestados à população.