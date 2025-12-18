18 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

FGTS

Após chuvas, Saque Calamidade é liberado a moradores de Paraibuna

Por Luyse Camargo | Paraibuna
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ Prefeitura Municipal de Paraibuna
Moradores de Paraibuna podem sacar FGTS
Moradores de Paraibuna podem solicitar o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) por calamidade após as fortes tempestades que atingiram a cidade.

A liberação do recurso é uma medida de auxílio para quem teve a residência afetada por desastres naturais como alagamentos e deslizamentos de terra.

O benefício, limitado ao valor máximo de R$ 6.220 por conta vinculada, estará disponível para os trabalhadores afetados até o início de março de 2026.

Para ter acesso, é necessário que o cidadão possua saldo em conta e não tenha realizado saque pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses.

A solicitação deve ser feita preferencialmente pelo aplicativo FGTS, onde o trabalhador deve enviar a documentação necessária e o comprovante de residência. o trabalhador não tenha acesso ao aplicativo, ele pode procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para receber orientações sobre o processo de retirada.

O Saque Calamidade só é liberado após a prefeitura local decretar estado de emergência e a defesa civil (órgão de proteção e defesa civil) homologar a lista das áreas atingidas junto à instituição bancária. A iniciativa busca garantir o ressarcimento de despesas urgentes e graves das famílias que sofreram prejuízos materiais causados pelo excesso de chuvas na região do Vale do Paraíba e no interior paulista.

