Moradores de Paraibuna podem solicitar o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) por calamidade após as fortes tempestades que atingiram a cidade.

A liberação do recurso é uma medida de auxílio para quem teve a residência afetada por desastres naturais como alagamentos e deslizamentos de terra.