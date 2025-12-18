A região do Vale do Paraíba inaugura neste sábado (20), às instalações artísticas do Projeto Arqueologia do Presente, no Caeb (Centro Ambiental e Artístico-Cultural Edoardo Bonetti), no bairro Torrão de Ouro, em São José dos Campos.
A iniciativa faz parte da primeira residência artística do projeto ARCO (Arte Compartilhada), que busca permitir que o público interaja com obras integradas à natureza.
Douglas Reis, Duda Prado e Fabián Alonso são os artistas responsáveis pelas obras em exposição. As visitas são gratuitas.
Para participar, interessados devem reservar ingressos antecipadamente por meio das redes sociais do projeto. Cada ingresso é válido para um veículo.
As visitas são gratuitas e serão realizadas em três sessões entre 10h e 14h. A primeira sessão do dia, marcada para as 10h, contará com o suporte de um intérprete de libras (língua brasileira de sinais) para garantir a acessibilidade dos visitantes.
O cronograma ainda conta com outras residências artísticas programadas para 2026, além de atividades formativas.
O Caeb fica na Estrada Dr. Bezerra de Menezes, nº 1250, Torrão de Ouro, São José dos Campos