PROJETO ARCO

São José dos Campos inaugura museu a céu aberto

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Centro Ambiental e Artístico-Cultural Edoardo Bonetti
Centro Ambiental e Artístico-Cultural Edoardo Bonetti

A região do Vale do Paraíba inaugura neste sábado (20), às instalações artísticas do Projeto Arqueologia do Presente, no Caeb (Centro Ambiental e Artístico-Cultural Edoardo Bonetti), no bairro Torrão de Ouro, em São José dos Campos.

A iniciativa faz parte da primeira residência artística do projeto ARCO (Arte Compartilhada), que busca permitir que o público interaja com obras integradas à natureza.

Douglas Reis, Duda Prado e Fabián Alonso são os artistas responsáveis pelas obras em exposição. As visitas são gratuitas.

Para participar, interessados devem reservar ingressos antecipadamente por meio das redes sociais do projeto. Cada ingresso é válido para um veículo.

As visitas são gratuitas e serão realizadas em três sessões entre 10h e 14h. A primeira sessão do dia, marcada para as 10h, contará com o suporte de um intérprete de libras (língua brasileira de sinais) para garantir a acessibilidade dos visitantes.

O cronograma ainda conta com outras residências artísticas programadas para 2026, além de atividades formativas.

O Caeb fica na Estrada Dr. Bezerra de Menezes, nº 1250, Torrão de Ouro, São José dos Campos  

