A região do Vale do Paraíba inaugura neste sábado (20), às instalações artísticas do Projeto Arqueologia do Presente, no Caeb (Centro Ambiental e Artístico-Cultural Edoardo Bonetti), no bairro Torrão de Ouro, em São José dos Campos.

A iniciativa faz parte da primeira residência artística do projeto ARCO (Arte Compartilhada), que busca permitir que o público interaja com obras integradas à natureza.

