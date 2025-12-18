O terreiro de umbanda Pai João de Angola, no bairro Crispim, em Pindamonhangaba, foi alvo de um ataque e ofensas religiosas.

O episódio ocorreu na noite de sexta-feira (12), logo após o encerramento dos atendimentos, quando cerca de 80 pessoas, incluindo idosos e adolescentes, ainda estavam no interior da casa.

