O terreiro de umbanda Pai João de Angola, no bairro Crispim, em Pindamonhangaba, foi alvo de um ataque e ofensas religiosas.
O episódio ocorreu na noite de sexta-feira (12), logo após o encerramento dos atendimentos, quando cerca de 80 pessoas, incluindo idosos e adolescentes, ainda estavam no interior da casa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Um carro parou em frente ao imóvel com som alto e os ocupantes do veículo passaram a chutar e socar a porta da instituição, proferindo insultos contra a crença dos frequentadores.
A polícia foi acionada, mas os agressores conseguiram fugir.
Diante da gravidade dos fatos, os responsáveis pelo centro registraram boletim de ocorrência. O caso segue sendo investigado como injúria religiosa, ameaça e ultraje a culto, conforme previsto na legislação brasileira.