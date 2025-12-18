18 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
INTOLERÂNCIA

Terreiro de umbanda é alvo de ataque em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O terreiro de umbanda Pai João de Angola, no bairro Crispim, em Pindamonhangaba, foi alvo de um ataque e ofensas religiosas.

O episódio ocorreu na noite de sexta-feira (12), logo após o encerramento dos atendimentos, quando cerca de 80 pessoas, incluindo idosos e adolescentes, ainda estavam no interior da casa. 

Um carro parou em frente ao imóvel com som alto e os ocupantes do veículo passaram a chutar e socar a porta da instituição, proferindo insultos contra a crença dos frequentadores.

A polícia foi acionada, mas os agressores conseguiram fugir.

Diante da gravidade dos fatos, os responsáveis pelo centro registraram boletim de ocorrência. O caso segue sendo investigado como injúria religiosa, ameaça e ultraje a culto, conforme previsto na legislação brasileira.

