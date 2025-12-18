O projeto da Lei Tremembé (PL 6.182/2025) — Antilucro Criminal tramita na Câmara dos Deputados buscando proibir criminosos de lucrarem com a exploração de seus delitos.

A iniciativa busca impedir a revitimização e conter a mercantilização da violência, considerando ofensivo que condenados recebam pagamentos relevantes por produções audiovisuais.

