A Embraer entregou os cinco primeiros A-29N Super Tucanos para a FAP (Força Aérea Portuguesa) durante cerimônia realizada nas instalações da OGMA, com a presença de autoridades, executivos da Embraer e convidados.
A entrega ocorre um ano e um dia depois da assinatura do contrato de aquisição, evidenciando a capacidade da Embraer em responder às necessidades operacionais de seus clientes. Na época do acordo, divulgou-se que Portugal investiria cerca de 200 milhões de euros na compra das 12 aeronaves, simulador de voo e suporte técnico.
Na ocasião, a Embraer e o Estado Português assinaram uma Carta de Interesse com vistas ao potencial estabelecimento de uma linha de montagem final do A-29N em Portugal.
As aeronaves produzidas nessa linha deverão atender a eventuais demandas de outras nações europeias, por meio de negociações governo a governo, contribuindo para o fortalecimento da base industrial de defesa em Portugal e na Europa.
“Falamos de uma nova capacidade de ataque aéreo ao solo, com provas dadas, para apoio às Forças Nacionais destacadas. Mas falamos também de novos cenários. O Super Tucano oferece agora a possibilidade de desempenhar missões de luta antidrone, comprovando a flexibilidade da aeronave escolhida pela Força Aérea. Sublinho escolhida pela Força Aérea, com decisões políticas apoiadas em pareceres técnicos”, afirmou Nuno Melo, ministro de Defesa de Portugal.
“A formalização da entrega destas aeronaves representa mais um passo decisivo na modernização da Força Aérea, reforçando a sua robustez e capacidade tecnológica. Para além da substituição de meios de instrução de pilotagem em operação há quase quatro décadas, esta aquisição permite também o reforço de novas capacidades, nomeadamente no apoio aéreo próximo em operações conjuntas e/ou combinadas, assegurando a proteção armada das forças no terreno. Em paralelo, a Força Aérea volta a afirmar-se como referência entre forças congéneres, ao operar o primeiro A-29N Super Tucano com configuração NATO, garantindo a Portugal uma posição de vantagem estratégica e retorno para a economia nacional”, disse o chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, general João Cartaxo Alves.
“A entrega dos primeiros A-29N Super Tucanos para a Força Aérea Portuguesa reforça e expande a parceria estratégica estabelecida entre o Estado Português e a Embraer no projeto do avião multimissão KC-390 Millennium. Existe um interesse crescente no emprego do A-29 em missões counter-UAS na Europa e uma potencial linha de montagem em Portugal abre caminho para o desenvolvimento de novos negócios e uma cooperação mais ampla com a indústria de portuguesa defesa”, afirmiu Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.
Portugal agora se junta a uma lista crescente de nações que aproveitam as capacidades comprovadas do A-29 para os mais variados tipos de missões. A entrada em serviço da aeronave reforça o compromisso da Embraer em apoiar os aliados da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte, em português) com soluções confiáveis e inovadoras.
O Super Tucano é líder global em sua categoria, tendo sido selecionado por 22 forças aéreas no mundo todo e acumulado mais 600 mil horas de voo. A aeronave tem despertado o interesse de diversas outras nações devido à combinação incomparável de capacidades, tornando-o a opção mais eficiente do mercado.
Para forças aéreas que buscam uma solução comprovada, abrangente, eficiente, confiável e econômica em uma única plataforma, juntamente com grande flexibilidade operacional, o A-29 Super Tucano oferece uma ampla gama de missões, como Treinamento Avançado de Pilotos, CAS, Patrulha Aérea, Interdição Aérea, Treinamento JTAC, IVR Armado, Vigilância de Fronteiras, Reconhecimento e Escolta Aérea.
O A-29 Super Tucano é a aeronave multimissão mais eficaz em sua categoria, equipada com tecnologia de ponta para identificação precisa de alvos, sistemas de armas e um conjunto abrangente de comunicações. Sua capacidade é aprimorada por sistemas aviônicos com avançada interface homem-máquina (HMI) integrados a uma estrutura robusta. O A-29 é capaz de operar em pistas não pavimentadas, em ambientes austeros e com pouca infraestrutura. Além disso, tem requisitos de manutenção reduzidos, oferece altos níveis de confiabilidade, disponibilidade e integridade estrutural, com baixos custos operacionais.