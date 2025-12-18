A Embraer entregou os cinco primeiros A-29N Super Tucanos para a FAP (Força Aérea Portuguesa) durante cerimônia realizada nas instalações da OGMA, com a presença de autoridades, executivos da Embraer e convidados.

A entrega ocorre um ano e um dia depois da assinatura do contrato de aquisição, evidenciando a capacidade da Embraer em responder às necessidades operacionais de seus clientes. Na época do acordo, divulgou-se que Portugal investiria cerca de 200 milhões de euros na compra das 12 aeronaves, simulador de voo e suporte técnico.