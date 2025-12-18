As chuvas das últimas 24 horas colocaram cidades do Vale do Paraíba entre os municípios com maiores volumes de precipitação em todo o estado de São Paulo, nesta quinta-feira (18). Os dados, divulgados pela Defesa Civil do Estado, mostram que municípios da região aparecem em destaque no ranking estadual de acumulados.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Metade das 20 cidades com os maiores índices de precipitação das últimas 24h está no Vale. Quatro municípios da região ocupam os primeiros lugares do ranking das chuvas:
Ubatuba (Ubatumirim): 164mm
Queluz (Centro): 128mm
São José Dos Campos (Uhe Jaguari Fazenda Santana): 127mm
Ilhabela (Barra Velha): 100mm
Os maiores volumes registrados na região foram acima de 100 milímetros, precipitação capaz de causar estragos nas cidades, como ocorreu no Litoral Norte.
Em Ilhabela, dois idosos morreram vítimas das chuvas e pessoas ficaram desalojadas. Houve enxurrada e deslizamento de terra na cidade.
Veja as 20 primeiras cidades do levantamento da Defesa Civil do Estado:
Ubatuba (Ubatumirim): 164mm
Queluz (Centro): 128mm
São José Dos Campos (Uhe Jaguari Fazenda Santana): 127mm
Ilhabela (Barra Velha): 100mm
Miguelópolis (Uhe Porto Colômbia Rio Sapucaí Paulista): 93mm
São Sebastião (Boicucanga2): 86mm
Areias (Policia Civil): 83mm
Natividade Da Serra (Uhe Paraibuna Fazenda Palmeiras): 81mm
Campo Limpo Paulista (Estância): 64mm
Juquiá (Pch Serraria Jusante): 64mm
Cruzeiro (Centro): 60mm
Santo André (Paranapiacaba): 59mm
Santos (Sabesp - Morro São Bento): 57mm
Bananal (Centro): 52mm
Tremembé (Eta): 51mm
Piedade (Cgh Jurupará Jusante): 51mm
Pirassununga (Pch Emas Nova Jusante): 49mm
Caraguatatuba (Tabatinga): 48mm
Bertioga (Jardim Lido): 45mm
Pindamonhangaba (Policia Militar): 45mm