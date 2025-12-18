As chuvas das últimas 24 horas colocaram cidades do Vale do Paraíba entre os municípios com maiores volumes de precipitação em todo o estado de São Paulo, nesta quinta-feira (18). Os dados, divulgados pela Defesa Civil do Estado, mostram que municípios da região aparecem em destaque no ranking estadual de acumulados.

Metade das 20 cidades com os maiores índices de precipitação das últimas 24h está no Vale. Quatro municípios da região ocupam os primeiros lugares do ranking das chuvas: