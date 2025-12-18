Policiais militares da Ronda de Apoio da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores (5º BC) prenderam um homem por adulteração de sinal identificador de veículo automotor no bairro Vale das Acácias, em Pindamonhangaba.
A prisão ocorreu na noite de terça-feira (16), após a equipe suspeitar da atitude do condutor de uma motocicleta durante o patrulhamento preventivo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao realizar a abordagem e consultar o emplacamento em confronto com o número do chassi, os policiais constataram divergências nos dados, o que indicava que o veículo poderia ser um "dublê".
Em contato com o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a equipe foi informada de que não havia registros de roubo ou furto vinculados aos dados apresentados até aquele momento.
Diante da irregularidade técnica, a ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba, onde o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência da Polícia Civil.
O acusado permaneceu preso e à disposição da Justiça pela Delegacia Seccional de Taubaté, enquanto a motocicleta foi apreendida para a realização de perícia técnica.
.