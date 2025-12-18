Policiais militares da Ronda de Apoio da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores (5º BC) prenderam um homem por adulteração de sinal identificador de veículo automotor no bairro Vale das Acácias, em Pindamonhangaba.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira (16), após a equipe suspeitar da atitude do condutor de uma motocicleta durante o patrulhamento preventivo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp