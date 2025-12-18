A prefeitura de Cruzeiro inicia nesta quinta-feira (18) as inscrições para o processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva na secretaria municipal de educação, com vencimentos e pacote de benefícios.
As oportunidades são temporárias, com validade de um ano, visando o atendimento da rede municipal ao longo de 2026.
Oportunidades e salários
O processo seletivo, organizado pela Publiconsult, oferece oportunidades para diversos perfis profissionais.
No nível médio e técnico, há vagas para técnico em desenvolvimento escolar, com salário-base de R$ 2.203, para jornada de 40 horas semanais.
Para candidatos com nível superior, há vagas de professor de educação básica, professor de educação especial, professor de libras e professor PEB II em áreas específicas como artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática e música. Os vencimentos dos docentes são de R$ 24,33 por hora-aula, o que permite uma composição salarial variável de acordo com a carga horária atribuída.
Além do vencimento mensal, todos os contratados terão direito a um vale-alimentação no valor de R$ 570 e vale-transporte.
Inscrições
A taxa de participação no processo é de R$ 17,76.
Candidatos desempregados ou de baixa renda residentes no município podem solicitar isenção total ou desconto de 50% até o dia 19 de dezembro.
As inscrições seguem abertas até o dia 5 de janeiro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora.
Provas
A prova objetiva está prevista para o dia 18 de janeiro de 2026, abordando conteúdos de língua portuguesa, legislação de ensino e conhecimentos pedagógicos.
Para os cargos de professor, haverá ainda a etapa de prova de títulos, que permite aumentar a pontuação final por meio de especializações, mestrado ou doutorado.
Contratações
A validade deste processo seletivo será de um ano, abrangendo todo o período letivo de 2026.
As contratações serão temporárias para suprir substituições e demandas eventuais da rede municipal de ensino, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação final.
Os interessados devem consultar o edital completo no site da banca para verificar os requisitos de formação específicos para cada disciplina e os detalhes sobre a aplicação das provas em dois períodos.