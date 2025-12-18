A prefeitura de Cruzeiro inicia nesta quinta-feira (18) as inscrições para o processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva na secretaria municipal de educação, com vencimentos e pacote de benefícios.

As oportunidades são temporárias, com validade de um ano, visando o atendimento da rede municipal ao longo de 2026.

Oportunidades e salários