18 de dezembro de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Campos na sexta (19)? Confira

Por Da Redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
A sexta-feira será marcada por instabilidade do tempo em toda a RMVale. A previsão indica sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia, principalmente entre a tarde e a noite, segundo dados do Climatempo.

Em São José dos Campos, os termômetros devem variar entre 17°C e 26°C. O dia começa com sol e muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva no período da tarde e também à noite, com alta probabilidade de precipitação.

Em Taubaté, o cenário será semelhante. A temperatura mínima prevista é de 18°C, com máxima de 26°C. O céu permanece carregado ao longo do dia, com sol entre nuvens e chuva prevista para a tarde e a noite.

Já em Guaratinguetá, a sexta-feira deve ter mínima de 17°C e máxima de 25°C. A previsão aponta sol com muitas nuvens e pancadas de chuva concentradas no fim do dia, mantendo o tempo instável.

No Litoral Norte, Caraguatatuba terá temperaturas mais amenas, variando entre 18°C e 23°C. O sol aparece entre nuvens, mas a chuva também é esperada durante a tarde e a noite.

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o clima será mais frio. A mínima deve chegar a 15°C, com máxima de 19°C. O dia terá sol com algumas nuvens e previsão de chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite.

Ainda de acordo com o Climatempo, a alta umidade do ar favorece a formação das nuvens carregadas, e a recomendação é que a população fique atenta às mudanças rápidas no tempo ao longo da sexta-feira.

