A sexta-feira será marcada por instabilidade do tempo em toda a RMVale. A previsão indica sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia, principalmente entre a tarde e a noite, segundo dados do Climatempo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, os termômetros devem variar entre 17°C e 26°C. O dia começa com sol e muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva no período da tarde e também à noite, com alta probabilidade de precipitação.