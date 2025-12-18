A sexta-feira será marcada por instabilidade do tempo em toda a RMVale. A previsão indica sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia, principalmente entre a tarde e a noite, segundo dados do Climatempo.
Em São José dos Campos, os termômetros devem variar entre 17°C e 26°C. O dia começa com sol e muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva no período da tarde e também à noite, com alta probabilidade de precipitação.
Em Taubaté, o cenário será semelhante. A temperatura mínima prevista é de 18°C, com máxima de 26°C. O céu permanece carregado ao longo do dia, com sol entre nuvens e chuva prevista para a tarde e a noite.
Já em Guaratinguetá, a sexta-feira deve ter mínima de 17°C e máxima de 25°C. A previsão aponta sol com muitas nuvens e pancadas de chuva concentradas no fim do dia, mantendo o tempo instável.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá temperaturas mais amenas, variando entre 18°C e 23°C. O sol aparece entre nuvens, mas a chuva também é esperada durante a tarde e a noite.
Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o clima será mais frio. A mínima deve chegar a 15°C, com máxima de 19°C. O dia terá sol com algumas nuvens e previsão de chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite.
Ainda de acordo com o Climatempo, a alta umidade do ar favorece a formação das nuvens carregadas, e a recomendação é que a população fique atenta às mudanças rápidas no tempo ao longo da sexta-feira.