Um acidente envolvendo um ônibus, dois automóveis e um caminhão provocou a interdição total da pista sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Aparecida, na tarde desta quarta-feira (17).

Segundo informações da concessionária RioSP, o Centro de Controle Operacional foi acionado por volta das 14h20 para atender a ocorrência registrada no km 74 da rodovia. Devido à gravidade do engavetamento, foi necessário bloquear completamente a via para garantir o atendimento às vítimas e a segurança no local.