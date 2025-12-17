18 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Engavetamento com quatro veículos bloqueia Dutra

Por Leandro Vaz | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente na Dutra
Acidente na Dutra

Um acidente envolvendo um ônibus, dois automóveis e um caminhão provocou a interdição total da pista sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Aparecida, na tarde desta quarta-feira (17).

Segundo informações da concessionária RioSP, o Centro de Controle Operacional foi acionado por volta das 14h20 para atender a ocorrência registrada no km 74 da rodovia. Devido à gravidade do engavetamento, foi necessário bloquear completamente a via para garantir o atendimento às vítimas e a segurança no local.

Equipes de atendimento operacional e de resgate da concessionária foram deslocadas para o trecho e atuaram na sinalização, no socorro aos envolvidos e na liberação da pista.

