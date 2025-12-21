Um homem foi preso em flagrante suspeito de torturar o próprio filho, um adolescente de 12 anos. Segundo a Polícia Civil, a vítima teve mãos e pés amarrados, sofreu ameaças de morte e passou por intenso sofrimento psicológico, caracterizando o crime.
O caso ocorreu em uma aldeia indígena no município de Tacuru, a cerca de 223 quilômetros de Campo Grande. A denúncia foi feita pela mãe do menino, que procurou a delegacia após o filho mais novo, de 8 anos, relatar que o pai havia chegado em casa embriagado e imobilizado o irmão.
Ao retornar à residência, a mulher encontrou o adolescente amarrado, chorando e em estado de choque. O garoto confirmou que o agressor foi o próprio pai e contou ainda que o homem quebrou uma garrafa de bebida alcoólica e o ameaçou de morte.
De acordo com o depoimento da mãe, a agressão teria sido motivada por represália após o adolescente pedir pensão alimentícia. Um vídeo entregue à polícia registrou a situação e reforçou a gravidade do ocorrido.
Após a denúncia, equipes da Polícia Civil realizaram diligências e localizaram o suspeito poucas horas depois, ainda na aldeia, onde foi preso em flagrante. O homem foi autuado pelo crime de tortura, levando em consideração o sofrimento psicológico imposto à vítima como forma de castigo.
Durante audiência de custódia realizada na terça-feira, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O adolescente ficou sob proteção da família, enquanto o caso segue sob investigação.