Um homem foi preso em flagrante suspeito de torturar o próprio filho, um adolescente de 12 anos. Segundo a Polícia Civil, a vítima teve mãos e pés amarrados, sofreu ameaças de morte e passou por intenso sofrimento psicológico, caracterizando o crime.

O caso ocorreu em uma aldeia indígena no município de Tacuru, a cerca de 223 quilômetros de Campo Grande. A denúncia foi feita pela mãe do menino, que procurou a delegacia após o filho mais novo, de 8 anos, relatar que o pai havia chegado em casa embriagado e imobilizado o irmão.