Familiares de uma criança de 2 anos relataram sinais recorrentes de possíveis maus-tratos em uma creche que está sob investigação. Segundo o relato, o menino apresentava mordidas pelo corpo, ferimentos na região do bumbum e chegou a voltar para casa com um olho roxo, levantando suspeitas sobre a rotina no local.
O caso envolve uma unidade de ensino infantil em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A avó da criança, a terapeuta ocupacional Jany Lima Santos, de 48 anos, contou que o neto frequentava a creche havia cerca de um ano e dois meses quando os episódios começaram a chamar a atenção da família.
De acordo com Jany, ao questionar a direção após o menino aparecer com um hematoma no olho, a responsável pelo estabelecimento afirmou que poderia se tratar de um acidente. A avó solicitou acesso às imagens das câmeras de segurança, mas relatou resistência por parte da proprietária.
Segundo a terapeuta, a dona da creche alegou que o pedido deveria ser baseado em confiança e, posteriormente, afirmou que o local onde a criança teria caído não possuía monitoramento por câmeras, o que gerou indignação na família.
Após o episódio, o comportamento do menino mudou. Conforme o relato, ele passou a demonstrar medo de ir à creche, chorava intensamente e dizia que não queria retornar ao local, chegando a se agarrar à mãe ao ouvir que seria levado para lá.
Diante da situação, a família decidiu retirar a criança da creche. Na época, não houve denúncia formal, mas, diante das investigações atuais, os familiares passaram a acreditar que os ferimentos podem ter sido resultado de agressões.
Ainda segundo a avó, os problemas teriam começado após a mudança de gestão do estabelecimento, ocorrida em julho deste ano. Apesar da venda, o local continuaria funcionando com o nome antigo na fachada, conforme relato da família.