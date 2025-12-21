Familiares de uma criança de 2 anos relataram sinais recorrentes de possíveis maus-tratos em uma creche que está sob investigação. Segundo o relato, o menino apresentava mordidas pelo corpo, ferimentos na região do bumbum e chegou a voltar para casa com um olho roxo, levantando suspeitas sobre a rotina no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso envolve uma unidade de ensino infantil em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A avó da criança, a terapeuta ocupacional Jany Lima Santos, de 48 anos, contou que o neto frequentava a creche havia cerca de um ano e dois meses quando os episódios começaram a chamar a atenção da família.