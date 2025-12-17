As fortes chuvas registradas nas últimas 24 horas colocaram cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte entre os maiores acumulados do Estado de São Paulo nesta quarta-feira (17). O volume elevado de precipitação mantém as regiões em estado de atenção para alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos, especialmente em áreas de encosta.

No Litoral Norte, Ubatuba liderou o ranking estadual, com 164 milímetros registrados na região de Ubatumirim. Ilhabela acumulou 100 mm no bairro Barra Velha, enquanto São Sebastião registrou 86 mm em Boiçucanga. Caraguatatuba também aparece entre os municípios com maior volume de chuva, com 48 mm no bairro Tabatinga.

No Vale do Paraíba, os maiores acumulados foram registrados em Queluz (128 mm) e em São José dos Campos, onde o índice chegou a 127 mm na região da Usina Hidrelétrica Jaguari, na Fazenda Santana. Outros municípios também tiveram volumes expressivos, como Areias (83 mm), Cruzeiro (60 mm), Bananal (52 mm), Tremembé (51 mm) e Pindamonhangaba (45 mm).