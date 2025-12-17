As fortes chuvas registradas nas últimas 24 horas colocaram cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte entre os maiores acumulados do Estado de São Paulo nesta quarta-feira (17). O volume elevado de precipitação mantém as regiões em estado de atenção para alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos, especialmente em áreas de encosta.
No Litoral Norte, Ubatuba liderou o ranking estadual, com 164 milímetros registrados na região de Ubatumirim. Ilhabela acumulou 100 mm no bairro Barra Velha, enquanto São Sebastião registrou 86 mm em Boiçucanga. Caraguatatuba também aparece entre os municípios com maior volume de chuva, com 48 mm no bairro Tabatinga.
No Vale do Paraíba, os maiores acumulados foram registrados em Queluz (128 mm) e em São José dos Campos, onde o índice chegou a 127 mm na região da Usina Hidrelétrica Jaguari, na Fazenda Santana. Outros municípios também tiveram volumes expressivos, como Areias (83 mm), Cruzeiro (60 mm), Bananal (52 mm), Tremembé (51 mm) e Pindamonhangaba (45 mm).
Ainda no Vale, cidades da Serra da Mantiqueira registraram chuva moderada, como São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal (39 mm cada), além de Taubaté (34 mm), Lavrinhas (31 mm), Cunha (30 mm), Campos do Jordão (29 mm) e Lorena (26 mm). Em São Luís do Paraitinga, o acumulado foi de 23 mm.
Previsão do tempo.
De acordo com a previsão meteorológica, a maior parte do Estado de São Paulo deve permanecer estável nas próximas horas. No entanto, o Litoral Norte, o Vale do Paraíba e a Baixada Santista ainda apresentam risco de garoas isoladas, sem descartar pancadas pontuais.
Também há previsão de chuvas rápidas e localizadas no norte paulista, especialmente nas regiões de São José do Rio Preto e Barretos. As temperaturas entram em declínio, com sensação de frio em todo o estado, principalmente na faixa leste. Em áreas mais elevadas, como a Serra da Mantiqueira, as mínimas podem chegar a 11 °C.
A Defesa Civil recomenda que a população continue atenta aos comunicados oficiais, evite áreas de risco e acione os órgãos de emergência em caso de necessidade.