A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de agredir gravemente a enteada, de 4 anos, com queimaduras provocadas por um isqueiro. A mãe da criança também foi detida por omissão, ao não denunciar as agressões. As prisões ocorreram nesta segunda-feira (15), após a confirmação das violências por meio de laudo pericial.

A ação foi realizada pela Polícia Civil de Goiás em Mara Rosa, no norte do estado. Conforme a investigação, a menina sofria agressões recorrentes dentro de casa e apresentava queimaduras de segundo grau, compatíveis com episódios de tortura.