A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de agredir gravemente a enteada, de 4 anos, com queimaduras provocadas por um isqueiro. A mãe da criança também foi detida por omissão, ao não denunciar as agressões. As prisões ocorreram nesta segunda-feira (15), após a confirmação das violências por meio de laudo pericial.
A ação foi realizada pela Polícia Civil de Goiás em Mara Rosa, no norte do estado. Conforme a investigação, a menina sofria agressões recorrentes dentro de casa e apresentava queimaduras de segundo grau, compatíveis com episódios de tortura.
De acordo com os policiais, o padrasto detinha a guarda da criança e é apontado como o autor direto das agressões. Já a mãe, segundo a apuração, tinha conhecimento da situação, mas não tomou providências para interromper os ataques ou comunicar as autoridades.
As investigações indicaram ainda que os maus-tratos não eram recentes, o que, segundo a polícia, demonstra elevado grau de crueldade e periculosidade dos envolvidos.
Em nota, a Polícia Civil informou que, diante da gravidade dos fatos, da vulnerabilidade da vítima e da prática reiterada do crime, a Justiça decretou a prisão preventiva dos dois suspeitos. Eles foram encaminhados a uma unidade prisional em Uruaçu, onde permanecem à disposição do Judiciário.