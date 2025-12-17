A Prefeitura de Ilhabela, no Litoral Norte, confirmou na tarde desta quarta-feira (17) que 120 pessoas ficaram desalojadas após as fortes chuvas que atingiram o município na noite de terça-feira (16). O temporal também deixou 15 moradores desabrigados e provocou duas mortes, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.
Para acolher as famílias que precisaram deixar suas casas, o município abriu seis escolas da rede pública como abrigos temporários. São elas:
Escola Municipal Eva Esperança Silva, no bairro Água Branca;
Escola Municipal Iracema França Lopes Corrêa, também na Água Branca;
Escola Municipal Prefeito Roberto Fazzini, na Estrada da Toca;
Escola Municipal Maria Catarina de Camargo Roefero, no bairro Reino;
Escola Municipal Prefeito Eurípedes da Silva Ferreira, na Barra Velha;
Escola Municipal Dr. Salvador Arena, também na Barra Velha.
Além da assistência às famílias afetadas, o município iniciou uma campanha de arrecadação de doações. Estão sendo aceitos alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza, roupas e calçados em bom estado, roupas de cama e banho, além de água mineral. As doações podem ser entregues na Sede do Fundo Social de Solidariedade de Ilhabela, localizada na Rua Guaiamu, nº 56, no bairro Perequê.
O Fundo Social de São Sebastião também abriu um ponto de coleta para ajudar as vítimas do temporal. As doações podem ser entregues na sede do órgão, na Rua Capitão Luiz Soares, nº 33, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
As duas mortes registradas em Ilhabela ocorreram em decorrência de um deslizamento de terra e da força da correnteza. Uma das vítimas foi soterrada e a outra arrastada pela água. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um deslizamento na Rua Deolino Mariano Leite, no bairro Zabumba, na região da Barra Velha, provocou a queda de um muro que dividia dois terrenos.
A estrutura não resistiu ao grande volume de água e terra acumulados e acabou cedendo. Artemio Guedes, de 78 anos, foi atingido pelos escombros e pela lama no momento em que fechava o portão de sua residência e não resistiu aos ferimentos.