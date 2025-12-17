A Prefeitura de Ilhabela, no Litoral Norte, confirmou na tarde desta quarta-feira (17) que 120 pessoas ficaram desalojadas após as fortes chuvas que atingiram o município na noite de terça-feira (16). O temporal também deixou 15 moradores desabrigados e provocou duas mortes, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Para acolher as famílias que precisaram deixar suas casas, o município abriu seis escolas da rede pública como abrigos temporários. São elas: