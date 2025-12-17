Um homem foi preso em flagrante após manter a esposa e um bebê de seis meses em cárcere privado por pelo menos dois dias. Segundo as autoridades, a mulher foi impedida de sair de casa, sofreu agressões físicas e psicológicas e recebeu ameaças de morte durante o período em que esteve sob poder do agressor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Salto, no interior de São Paulo. A vítima foi mantida em casa desde o sábado (13) e conseguiu escapar apenas na segunda-feira (15), quando saiu do imóvel e pediu ajuda a pessoas que passavam pela rua, relatando que havia sido alvo de violência doméstica.