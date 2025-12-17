Um homem foi preso em flagrante após manter a esposa e um bebê de seis meses em cárcere privado por pelo menos dois dias. Segundo as autoridades, a mulher foi impedida de sair de casa, sofreu agressões físicas e psicológicas e recebeu ameaças de morte durante o período em que esteve sob poder do agressor.
O caso ocorreu em Salto, no interior de São Paulo. A vítima foi mantida em casa desde o sábado (13) e conseguiu escapar apenas na segunda-feira (15), quando saiu do imóvel e pediu ajuda a pessoas que passavam pela rua, relatando que havia sido alvo de violência doméstica.
A Guarda Civil Municipal foi acionada e prestou os primeiros atendimentos. A mulher foi levada a um pronto-socorro para avaliação médica e, posteriormente, encaminhada ao 1º Distrito Policial do município, onde registrou a ocorrência.
O suspeito foi localizado horas depois, na noite de segunda-feira, em um imóvel situado na Rua Acácio Rodrigues Moraes. Ele foi conduzido inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, levado ao 1º DP de Salto, onde recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e ameaça.
A mulher e o bebê foram encaminhados para outro município e estão em local seguro. A vítima agradeceu a atuação da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil no atendimento do caso.