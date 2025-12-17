Uma funcionária acionou a Justiça do Trabalho após se sentir constrangida em uma votação interna promovida pela empresa onde atuava. Ela foi escolhida como “Rainha do Absenteísmo” em uma suposta premiação de fim de ano, fato que motivou o pedido de reparação por danos morais.

O caso ocorreu em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. A votação foi organizada pela própria coordenadora do estabelecimento e realizada em dezembro de 2024, de forma online, por meio da plataforma Google Forms. O formulário foi compartilhado com os funcionários via WhatsApp, com o título “Melhores do Ano 2024”.